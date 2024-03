Concurso Caixa: retificação altera requisitos para admissão

YR Yasmin Rajab

Mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (13/3) - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O edital do concurso público da Caixa Econômica Federal foi retificado novamente. O documento, publicado nesta quarta-feira (13/3) no Diário Oficial da União (DOU), altera um dos requisitos para admissão nas carreiras de engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho.

Anteriormente, um dos requisitos listados no edital era não ser aposentado pelo INSS por tempo de contribuição e/ou invalidez. Agora, a redação altera o tópico para apenas: "Não ser aposentado pelo INSS".

Outra mudança é referente as pessoas com deficiência. Nesse caso, se as vagas destinadas não forem preenchidas após a correção da prova discursiva, serão corrigidas as provas dos demais candidatos inscritos nas vagas destinadas à PcD classificados na 1ª etapa, até que todas as chances do polo sejam preenchidas ou caso esgotarem os candidatos.



O concurso da Caixa está com inscrições abertas e os interessados podem se inscrever até 25 de março, no site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora. O certame oferta, ao todo, 4.050 vagas, para os cargos de: técnico bancário novo e técnico bancário novo - tecnologia da informação, de nível médio; e médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, de nível superior.

O salário é de R$ 3.762, para os cargos de técnico bancário novo e técnico bancário TI; R$ 14.915 para engenheiro de segurança do trabalho e R$ 11.186 para médico do trabalho.