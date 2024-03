Ministério da Saúde abre 1.889 vagas para a Saúde do Rio de Janeiro

YR Yasmin Rajab

Todas as vagas são temporárias, com prazo contratual de até seis meses - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde abriu um processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas na área da saúde para o Rio de Janeiro. O certame oferta 1.889 oportunidades, sendo 479 de preenchimento imediato e 1.410 para formação de cadastro de reserva.



Todas as vagas são temporárias. As contratações terão o prazo contratual de até seis meses, podendo ocorrer prorrogações previstas em lei. Foram contempladas diversas áreas da medicina, enfermagem, técnico em enfermagem e gestão e apoio.

Os aprovados poderão ser lotados nas seguintes unidades: Hospital Federal de Andaraí (HFA), Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), Hospital Federal da Lagoa (HFL), Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE), Hospital Federal de Ipanema (HFI), Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF), Instituto Nacional de Cardiologia (INC), Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), e Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca).

As inscrições estão abertas e poderão ser feitas até 19 de março, no site do Instituto Carlos Chagas, banca organizadora. Ao acessar a página, o candidato deverá responder o formulário com os dados solicitados. As taxas custam entre R$ 12 e R$ 15.



Salários

Os aprovados e nomeados na seleção poderão receber até R$ 11 mil, a depender da carreira escolhida. A carga horária também varia entre 24 horas e 40 horas semanais. Confira abaixo os valores por área: