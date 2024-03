Exército fará concurso para oficiais do serviço de saúde

FA Francisco Artur

O concurso para o Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde em 2025 foi anunciado pelo Ministério da Defesa, em edital publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (14/3). As inscrições para participar do certame podem ser realizadas entre 1° de abril e 14 de junho.

Segundo o Exército, o concurso para ingressar na Escola de Saúde e Formação Complementar ofertará 163 vagas para médicos, dentistas e farmacêuticos. A maioria das oportunidades é para profissionais de medicina (152). Dentistas e farmacêuticos têm, respectivamente, seis e cinco vagas.

A banca examinadora será a Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp). As inscrições devem ser feitas na página da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. O valor da taxa é de R$ 150 e deve ser pago até 14 de junho.

Avaliações

O concurso para o Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde contará com uma prova escrita, em 14 de julho. O edital prevê também uma avaliação de aptidão física, que deve acontecer entre 24 e 30 de setembro deste ano.

As provas serão realizadas em Porto Alegre, Santa Maria, Curitiba, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Resende, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Campo Grande, Cuiabá, Brasília, Salvador, Fortaleza, Recife, São Luís, Belém, Rio Branco, Manaus, Porto Velho e Boa Vista. A Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército fica em Salvador.