FA Francisco Artur

Câmara de Maceió está com inscrições abertas para concurso público - (crédito: Divulgação/Câmara de Maceió)

A Câmara Municipal de Maceió publicou edital para concurso público com salários de até R$ 37,4 mil e 54 vagas de níveis médio e superior. O certame oferece chances para os cargos de apoios administrativo e legislativo, além de analista legislativo e procurador legislativo.

O maior salário é para a carreira de procurador. O concurso será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As inscrições poderão ser feitas pelo site da banca entre os dias 26 de março e 17 de abril. As taxas variam de R$ 175 e R$ 200. As provas serão aplicadas em 2 de junho.



Provas



No concurso da Câmara de Maceió, os candidatos serão avaliados com as aplicações de duas etapas avaliativas: Prova objetiva, provas discursivas e avaliação de títulos (apenas para procuradores). Na avaliação objetiva, serão cobrados 100 questões, sendo 30 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. A prova discursiva será aplicada juntamente à objetiva.