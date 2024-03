FA Francisco Artur

Os salários iniciais na Semec variam de R$ 1.584,15 a R$ 8.507,29, mais benefícios - (crédito: Reprodução/Freepik)

O concurso da Secretaria de Educação de Teresina (Semec) prorrogou as inscrições até às 23h59 desta quarta-feira (20/3). Serão 997 vagas divididas para os cargos de professor, pedagogo, psicopedagogos e técnico administrativo. As inscrições podem ser feitas no portal da Nucepe.

As oportunidades são para formações nos níveis médio e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.584,15 a R$ 8.507,29, mais benefícios. As taxas de inscrições variam de R$ 120,00, para nível médio, e R$ 140,00, para nível superior.

Entre as oportunidades, existem 611 vagas para os professores — 262 vagas para o cargo de professor de primeiro ciclo, 349 vagas para o professor de segundo ciclo. Além disso, há 80 vagas para pedagogos, 25 para psicopedagogos, 160 para o cargo de auxiliar educacional técnico administrativo de nível médio e 121 vagas para técnicos administrativos de nível superior. As provas ocorrerão em abril.