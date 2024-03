Concurso INSS: após solicitação da AGU, justiça mantém nomeação de aprovados

CB Correio Braziliense

Justiça permitiu a convocação de candidatos para a turma do curso de formação da autarquia - (crédito: INSS/Divulgação)

Candidatos aprovados no concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão nomeados e encaminhados para realizar o curso de formação da autarquia. A designação foi solicitada pela Advocacia Geral da União (AGU), que obteve decisão favorável na justiça por meio de liminar e de um acordo com o Ministério Público Federal (MPF).

O concurso do INSS havia sido questionado pelo MPF, que em dezembro de 2023 entrou na justiça fluminense com uma ação civil contra o certame e conseguiu uma liminar para cancelá-lo. O MPF alegou que candidatos negros e pessoas com deficiência foram lesados pela organização do certame. Um mês após a liminar de suspensão do certame, a AGU interveio e conseguiu derrubar a liminar.

A partir da decisão judicial, que derrubou a liminar angariada pelo MPF, o curso de formação do INSS foi iniciado no dia 3 de janeiro. A União e o MPF também entraram em um acordo judicial para garantir a posse de todos os candidatos aprovados no 2º Curso de Formação para o cargo de técnico do seguro social.