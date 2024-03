Concurso da Caixa: inscrições para 4.050 vagas terminam hoje

YR Yasmin Rajab

Aqueles que desejarem participar do certame poderão se inscrever por meio do site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Aqueles que desejarem participar do concurso público da Caixa Econômica Federal terão até as 23h59 desta segunda-feira (25/3) para se candidatar. As inscrições podem ser feitas por meio do site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora. As taxas custam entre R$ 50 e R$ 65.

A Caixa oferta, ao todo, 4.050 vagas para as carreiras de técnico bancário novo e técnico bancário novo - TI, ambas de nível médio; médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, ambas de nível superior.

Os aprovados e nomeados receberão salários de R$ 3.762 para técnico; R$ 11.186 para médico do trabalho; e R$ 14.915 para engenheiro de segurança do trabalho. Além dos valores, a Caixa também oferece diversos benefícios, que incluem:



Auxílio-alimentação;

Auxílio-cesta;

Auxílio 13ª cesta alimentação;

Auxílio creche/babá;

Oportunidades de ascensão e desenvolvimento profissional; e

Acesso a planos de saúde.

Etapas

Nível médio:

Os candidatos de nível médio serão avaliados por meio das etapas de provas objetivas, provas de redação, procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras e procedimentos admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e exames médicos admissionais.

Nível superior:

Para os candidatos de nível superior, serão realizadas as etapas de provas objetivas, provas discursivas, avaliação de títulos, procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras e procedimentos admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e exames médicos admissionais.