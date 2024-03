Concurso TCDF anuncia resultados de avaliações psicossociais

FA Francisco Artur

Tribunal de Contas do Distrito Federal divulgou resultados de exames psicossociais e de heteroidentificação do concurso público da corte - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Atualizações sobre o concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) foram divulgadas no Diário Oficial do Distrito Federal desta quinta-feira (21/3). Tratam-se dos resultados provisórios das avaliações psicossociais e do processo de heteroidentificação. O resultado das análises pode ser conferido no diário do DF.

O certame nomeou, em fevereiro, 23 candidatos para o preenchimento imediato de carreiras de auditor de controle externo, na área de auditoria (10 vagas); auditor de controle externo, na área especializada em tecnologia da informação (3 vagas); e analista administrativo de controle externo (10 vagas).

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e discursivas. Composto por 150 questões, que foram respondidas com "certo" e "errado", O exame foi realizado no final do ano passado. A distribuição das questões ocorreu da seguinte maneira: