DF tem a maior taxa de inscritos no Concurso Unificado

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou nesta sexta-feira (23/2) os resultados finais das inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Com mais de 2,1 milhões de inscritos no país, o Distrito Federal se destacou como a unidade da Federação com a maior taxa de participação.

Com 9,04% da população acima de 18 anos inscrita, o DF ficou bem à frente de outras UFs, como Amapá (4,06%) e Roraima (3,76%), primeiro e segundo lugares, respectivamente.

A capital do país também foi destaque no número total de inscritos. Com a terceira maior quantidade de inscrições (220.442), o DF ficou atrás apenas de São Paulo, com 223.248, e do Rio de Janeiro, com 228.452 inscritos, respectivamente.

Já entre os municípios, Brasília foi cidade que mais registrou inscrições para o certame, com 220 mil. Rio de Janeiro aparece em segundo, com 127 mil inscritos, seguido de São Paulo, com 88 mil. Salvador fica em quarto lugar, com 68 mil, e Belo Horizonte está em quinto, com 62 mil.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, ressaltou, durante coletiva hoje, que a quantidade total de inscritos no DF para o CPNU foi praticamente o triplo das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado, que foi de 72.982.

As provas serão realizadas em 5 de maio e o local de prova pode ser consultado a partir de 25 de abril.

