Concurso Finep: publicado o resultado final da prova discursiva

YR Yasmin Rajab

O edital da Finep oferta 27 vagas para o cargo de analista - (crédito: Reprodução/Freepik)

Foi publicado o resultado final da prova discursiva do concurso público da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O documento saiu no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (26/3).

O resultado final está disponível na seguinte ordem: cargo/área, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na prova discursiva.

Agora ocorrerão as etapas de avaliação biopsicossocial, para os candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas às pessoas deficiência, e o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.



Ambas as etapas estão marcadas para 7 de abril. O resultado provisório das fases estarão disponíveis para consulta em 19 de abril, no site do Cebraspe.

Avaliação biopsicossocial



Os candidatos deverão comparecer ao local da avaliação munidos de documento de identidade original e de laudo médico ou laudo caracterizador de deficiência original, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 meses anteriores ao último dia de inscrição.

O documento deve atestar a espécie e o grau ou o nível de deficiência. Os avaliados deverão usar roupas leves, traje de banho e calçados de fácil retirada (preferencialmente sandálias/chinelos), pois poderá ser necessário retirá-los durante a realização do exame clínico.



Procedimento de heteroidentificação

Os candidatos convocados deverão comparecer com uma hora de antecedência do horário marcado para o seu início. O candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar presencialmente à comissão avaliadora.

A comissão será formada por cinco integrantes e seus suplentes e terá seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade, capacitados e com reconhecida atuação na temática racial e do enfrentamento ao racismo.

O candidato cuja autodeclaração não for confirmada concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que possua nota para tanto. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado e, se houver sido contratado, ficará sujeito à anulação da contratação.

Sobre o concurso

O edital da Finep oferta 27 vagas para o cargo de analista. As oportunidades são para as áreas de:

Análise estratégica em ciência, tecnologia e inovação;



Crédito, finanças e orçamento;



Jurídica



Gestão corporativa



Tecnologia da Informação — Infraestrutura



Tecnologia da Informação — Software

Os candidatos que vierem a ser admitidos terão remuneração no valor de R$ 16.776,59 para jornada de trabalho de 40 horas semanais.