YR Yasmin Rajab

Há vagas para todos os níveis de escolaridade e diversas áreas de atuação, incluindo educação e saúde - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Prefeitura de Mambaí, município localizado em Goiás, lançou um novo edital de concurso público com 124 vagas para todos os níveis de escolaridade. O local fica localizado a cerca de 300 quilômetros de Brasília.

Há vagas para as áreas de educação e saúde. Do total de oportunidades, 5% são para candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros ou pardos.

Os candidatos serão avaliados por meio de uma única etapa, composta por prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Os exames estão marcados para 19 de maio.



As inscrições poderão ser feitas entre 9h de 8 de abril e 18h do dia 30 do mesmo mês. As taxas custam R$ 50 (ensino fundamental), R$ 70 (ensino médio) e R$ 100 (ensino superior).

Os salários ofertados variam entre R$ 1.412 e R$ 5.477,48. Para se candidatar, basta acessar o site do Instituto Metrópole Soluções.

Cargos

Ensino fundamental:

Auxiliar de serviços de higiene e alimentação



Coveiro



Cuidador/higienizador



Eletricista



Encanador



Mecânico



Motorista



Operador de máquinas pesadas



Pedreiro



Trabalhador braçal



Vigilante

Ensino médio:

Agente comunitário de saúde



Assistente administrativo



Fiscal de meio ambiente



Fiscal de obras e posturas



Fiscal de tributos municipais



Fiscal de vigilância sanitária



Técnico em enfermagem



Técnico em laboratório

Ensino superior: