Seape-DF abre concurso de remoção para o cargo de policial penal

YR Yasmin Rajab

Edital foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta segunda-feira - (crédito: Divulgação/Seape)

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) abriu um concurso de remoção para a carreira de policial penal. O edital foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta segunda-feira (25/3).

A remoção dos servidores ocorrerá gradativamente, obedecendo a ordem de classificação, de forma que não cause prejuízos ao desempenho das atividades nas Unidades Prisionais. O servidor deverá permanecer pelo menos 12 meses na unidade escolhida e não poderá solicitar a anulação do ato.



Para participar da seleção, é necessário atender os seguintes requisitos:

Não estar em licença para tratar de interesses particulares;

Não estar afastado para mandato eletivo;

Não estar em licença para acompanhar cônjuge;

Não estar cedido ou à disposição para outros órgãos;

Não estar em estágio probatório;

Não estar afastado ou com restrição, há mais de um ano, do exercício das atribuições do respectivo cargo e da lotação e exercício originário;

Não estar respondendo à sindicância e/ou procedimento administrativo disciplinar;

Não ter sofrido sanção administrativa de suspensão a menos de um ano, contado do cumprimento de eventual pena imposta.

Os interessados poderão se escrever no período entre 4 e 9 de abril. As inscrições deverão ser feitas pelo site do Sisvep, acessando o menu "Concurso de Remoção", na aba "Realizar Inscrição". No ato de inscrição, o servidor poderá se candidatar a até duas opções de lotação, que deverão ser indicadas em ordem de preferência.

Vagas