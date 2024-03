YR Yasmin Rajab

Com a mudança, os candidatos poderão efetuar o pagamento até 5 de abril - (crédito: Divulgação/Fenae)

Quem se inscreveu no concurso público da Caixa Econômica Federal terá mais tempo para efetuar o pagamento da taxa de inscrição. O boleto poderá ser pago até 5 de abril, anunciou a Fundação Cesgranrio, banca organizadora do certame, nesta segunda-feira (25/3).



Antes, os boletos deveriam ser pagos até a data limite de quarta-feira (27/3). Os candidatos que já geraram o boleto não precisam se preocupar, pois os documentos também tiveram data de vencimento prorrogada automaticamente. As taxas custam entre R$ 50 e R$ 65.

As inscrições do concurso da Caixa terminaram nesta segunda (25). O certame conta com mais de 1 milhão de inscritos, que concorrerão às 4.050 oportunidades ofertadas na seleção.



As vagas são para as carreiras de técnico bancário novo e técnico bancário novo - TI, ambas de nível médio; médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, ambas de nível superior.

Os aprovados e nomeados receberão salários de R$ 3.762 para técnico; R$ 11.186 para médico do trabalho; e R$ 14.915 para engenheiro de segurança do trabalho. Além dos valores, a Caixa também oferece diversos benefícios, que incluem: