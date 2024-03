YR Yasmin Rajab

As inscrições do concurso da Caixa terminaram nesta segunda (25). O certame conta com mais de 1 milhão de inscritos - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal retificou o concurso público para técnico bancário novo e técnico bancário novo - tecnologia da informação. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (27/3).

As alterações foram no cronograma do certame. Agora, o resultado preliminar da solicitação de atendimento especial e nome social será divulgado em 8 de abril, no site da Fundação Cesgranrio.

Após a divulgação do resultado, os candidatos poderão contestar o indeferimento até 9 de abril. O resultado final será publicado no dia 12 do mesmo mês, no site da banca.

Também foi alterada a data de consulta à situação provisória da solicitação de inscrição para concorrer às vagas para pessoas com deficiência e/ou atendimento especial e dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de nome social. Confira:



8 de abril: consulta à situação provisória da solicitação de inscrição para concorrer às vagas para pessoas com deficiência e/ou atendimento especial e dos candidatos com a inscrição deferida para concorrer na condição de nome social.

8 e 9 de abril: prazo para contestação dos candidatos contra o indeferimento da solicitação de concorrência as vagas para pessoas com deficiência e/ou atendimento especial e nome social.

12 de abril: consulta à situação final da solicitação de inscrição deferida para concorrer às vagas para pessoas com deficiência e/ou atendimento especial e nome social.

Sobre o concurso

As inscrições do concurso da Caixa terminaram nesta segunda (25). O certame conta com mais de 1 milhão de inscritos, que concorrerão às 4.050 oportunidades ofertadas na seleção.

As vagas são para as carreiras de técnico bancário novo e técnico bancário novo - TI, ambas de nível médio; médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, ambas de nível superior.

Os aprovados e nomeados receberão salários de R$ 3.762 para técnico; R$ 11.186 para médico do trabalho; e R$ 14.915 para engenheiro de segurança do trabalho. Além dos valores, a Caixa também oferece diversos benefícios.