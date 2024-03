YR Yasmin Rajab

Agora, os profissionais irão receber salários entre R$ 9.428,40 e R$ 18.417,51. Cerca de 2,1 mil servidores foram contemplados - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sancionou, nesta terça-feira (26/3), a lei que reestrutura a carreira de policial penal, da Polícia Penal do DF, vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape).



Agora, os profissionais irão receber salários entre R$ 9.428,40 e R$ 18.417,51. Cerca de 2,1 mil servidores serão atingidos pela mudança.

O impacto orçamentário-financeiro previsto pelo GDF será de R$ 77,9 milhões em 2024, R$ 104,6 milhões em 2025 e de R$ 113,5 milhões em 2026, totalizando mais de R$ 296 milhões até 2026.



"Era algo esperado há mais de um ano e agora conseguimos concluir essa alteração fazendo com que eles recebam os mesmos 18% de reajuste a que outras categorias tiveram direito. Os policiais penais prestam um grande serviço ao Distrito Federal e nada mais justo que esse reconhecimento", disse o governador.

A sanção ocorreu diante da presença do titular da Seape; do secretário de Comunicação, Weligton Moraes; do presidente da Câmara Legislativa do DF (CLDF), deputado Wellington Luiz; do deputado federal Rafael Prudente; do deputado distrital Hermeto; e do presidente do Sindicato dos Policiais Penais do DF (Sindpol-DF), Paulo Rogério da Silva.