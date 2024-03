YR Yasmin Rajab

A carreira de socioeducador exige nível médio de formação, enquanto a de analista exige nível superior - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará (Seas-CE) lançou um novo edital de concurso público. O documento oferta 1.080 oportunidades para as carreiras de agente e analista socioeducativo. As vagas são distribuídas da seguinte forma:

Carreira Vagas Socioeducador 964 vagas Analista socioeducativo - serviço social 50 vagas Analista socioeducativo - psicologia 49 vagas Analista socioeducativo - pedagogia 17 vagas

As inscrições poderão ser realizadas entre 17 de abril e 16 de maio, no site da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará, banca organizadora. As taxas variam entre R$ 100 e R$ 150.

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas de prova objetiva, exame toxicológico, avaliação de capacidade física, avaliação psicológica, investigação social, avaliação de títulos e curso de formação profissional.



Os aprovados e nomeados receberão o salário inicial de R$ 2.654,90, além de benefícios de auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

Requisitos

Socioeducador: ensino médio completo

Analista socioeducativo - serviço social: bacharelado em serviço social, em curso reconhecido e registro no conselho profissional

Analista socioeducativo - psicologia: bacharelado em psicologia, em curso reconhecido e registro no conselho profissional

Analista socioeducativo - pedagogia: graduação em pedagogia, em curso reconhecido