YR Yasmin Rajab

Conselho Nacional de Justiça - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Foi publicado nesta quinta-feira (28/3) o edital de concurso público do Conselho Nacional de Justiça. São ofertadas 60 oportunidades para técnico judiciário e analista judiciário, em diversas áreas de atuação.



Para concorrer as vagas, é necessário ter concluído nível superior completo. Os salários variam entre R$ 8.529,65 (técnicos) e R$ 13.994,78 (analistas), além de diversos benefícios.

O certame do CNJ será composto pelas etapas de provas objetivas e discursivas e avaliação de títulos. Os exames estão previstos para serem aplicados em 30 de junho, em Brasília.

Os candidatos poderão se inscrever no período entre 3 de abril e 2 de maio, pelo site do Cebraspe, banca organizadora. As taxas custam R$ 126 (analistas) e R$ 76 (técnicos), devendo ser pagas até 22 de maio.