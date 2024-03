YR Yasmin Rajab

Candidatos deverão apresentar a documentação exigida em até cinco dias úteis, no período de 1º a 5 de abril - (crédito: Reprodução/Freepik)

Foi publicado, nesta quarta-feira (27/3), o resultado final do processo seletivo destinado a contratação de médicos generalistas. A seleção oferta 200 vagas para a carreira, para trabalharem de maneira temporária.

Os nomes dos aprovados estão disponíveis no Diário Oficial do DF (DODF), seguindo a ordem de: número de inscrição, nome completo, pontuação final e ordem de classificação.

Os candidatos deverão apresentar a documentação exigida em até cinco dias úteis, no período de 1º a 5 de abril. O não comparecimento no prazo significará a exclusão do candidato no processo seletivo.

Com organização da própria Secretaria, o edital oferta 200 vagas para a formação de cadastro reserva. A escala de trabalho é de 20 horas semanais e os aprovados receberão salário de R$ 10.046,97 (sendo R$ 7.041,95 de vencimento básico + R$ 1.660,83 de gratificação de incentivo ao serviço temporário de médico + R$ 704,19 adicional de insalubridade + R$ 640 de auxílio alimentação).



Os candidatos foram avaliados por meio dos títulos e experiência profissional. O tempo de exercício profissional valeu um ponto para cada ano de trabalho, sendo 30 o total máximo de pontos. A classificação final foi o somatório dos pontos da avaliação de títulos e avaliação de experiência profissional informado pelo candidato no ato da inscrição.

Após a convocação, os candidatos devem entregar comprovante de experiência na área. Serão considerados os seguintes documentos: Carteira de Trabalho (original e cópia da CTPS) ou outros documentos válidos (portarias, declaração da unidade de saúde e cópia de contrato de trabalho), acompanhados de certidão de tempo de exercício ou declaração de tempo de serviço emitida pelo empregador com informações sobre as atividades desempenhadas (original e cópia), em papel timbrado e assinado pelo empregador e/ou responsável da empresa.