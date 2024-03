TCU pede suspensão do resultado do concurso da Câmara dos Deputados

PC Priscila Crispi

Congresso Nacional - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Rocha Furtado, pediu, na última semana, a suspensão do resultado do concurso de analista legislativo da Câmara dos Deputados para investigar indícios de irregularidades no certame.

O resultado foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela seleção, antes da data prevista em edital, em 22/3, e homologou apenas 78 aprovados para as 250 vagas em aberto para a especialidade técnica legislativa.

Segundo Furtado, “após o dispêndio de significativa soma de recursos (R$ 8,4 milhões) tendo em vista o objetivo de suprir a Câmara dos Deputados do pessoal imprescindível ao exercício de suas importantes atribuições, o órgão poderá se ver privado do atendimento dessa necessidade em face da eliminação indevida de candidatos qualificados para o cargo, bem como em decorrência de previsíveis questionamentos judiciais sobre a validade do concurso”.

A comissão de aprovados na primeira fase do concurso, que apresentou a denúncia ao TCU, questiona os critérios de correção da prova discursiva, além dos procedimentos de segurança e interposição de recursos adotados pela banca.

No parecer emitido pelo subprocurador, a partir dos pontos levantados pela comissão, ele questiona incompatibilidade entre o comando da redação e o espelho de correção, uma vez que o enunciado da questão requeria a dissertação sobre quatro aspectos relacionados ao tema do processo legislativo, mas o espelho de correção exigia, para que se alcançasse a pontuação máxima, a dissertação sobre doze quesitos.

Além disso, a banca estabeleceu aos candidatos um limite máximo de 30 linhas para a resposta da questão discursiva, porém o próprio espelho de correção não podia ser manuscrito em menos de 38 linhas, o que comprovaria a impossibilidade de atender a todos os pontos exigidos no espaço determinado.

Por fim, o TCU afirma que as provas subjetivas não foram devidamente “desidentificadas”, ou seja, a folha de respostas que foi entregue a cada candidato não possuía o corte para que o fiscal destacasse o cabeçalho identificador, abrindo margem para que os corretores pudessem identificar os autores das redações.

O processo aguarda um parecer técnico, que deve ser entregue pela equipe responsável no início da próxima semana, para que novas medidas sejam tomadas.

Omissão

Antes de procurar o TCU, os candidatos tentaram diálogo com os setores responsáveis pelo concurso dentro do órgão. “A gente foi, enquanto comissão representativa de todos os candidatos que tinham sido aprovados na prova objetiva, buscar a Câmara dos Deputados para que eles fizessem a fiscalização do certame, pois eles são o contratante e quem deve tomar as providências. Foram alguns dias de muitas andanças dentro da Câmara, nós fizemos um protocolo formal no Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento e tentamos falar com os membros da mesa, mas não obtivemos respostas”, conta Camila Albuquerque, representante da comissão de aprovados.

“Diante de toda essa omissão, qual foi a nossa surpresa quando a FGV divulgou os resultados antes da hora, antes que o TCU pudesse investigar o caso. Os aprovados passaram de 42 para 78 após recursos. Parece que é um número grande, mas o número inicial de aprovados que era muito baixo”, argumenta.

A candidata pontua que o concurso teve cerca de 41 mil inscritos em todo país. “Então, isso significa dizer que em todo o Brasil existem apenas 78 pessoas aptas para serem servidores da Câmara, a ponto do quadro de reserva ficar vago? Se precisar de mais servidor, tem que firmar outro contrato, tem que contratar novamente a banca, tem que fazer outro gasto milionário, porque não tem gente suficiente no cadastro reserva para chamar.”

Camila diz que passou seis meses estudando especificamente para a seleção, acordando às 5h todos os dias e abdicando dos fins de semana para se preparar fora do horário de trabalho. “Quando esse edital saiu, vislumbrei um novo desafio. Um cargo numa casa dinâmica, que me permitiria ver a vida política acontecer. Além disso, significaria um marco pessoal: me aposentaria da vida de concursos pra iniciar uma nova fase, ser mãe. Tudo isso frustrado com o resultado inesperado das discursivas. A gente nunca pediu que a prova fosse mais fácil, a gente tinha plena consciência de que se tratava de um concurso de altíssimo nível, mas a gente queria que fosse justa”, lamenta.

Procurada, a FGV não se pronunciou até o fechamento desta matéria.