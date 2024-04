Concurso Anac: resultado preliminar é divulgado; confira

FA Francisco Artur

O certame visa preencher 70 vagas em especialista em regulação da aviação civil - (crédito: Ana Volpe/Jornal do Senado)

Os resultados finais das provas objetivas e os preliminares da avaliação discursiva do concurso da Agência Nacional de Aviação Civil (Ana) foram publicados nesta quarta-feira (3/4). O certame visa preencher 70 vagas em especialista em regulação da aviação civil. Os resultados pode ser consultados na página do concurso.

A banca organizadora do certame é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O recurso de questionamento do resultado provisório das provas discursivas já pode ser feito pelos candidatos. A partir de 19 de abril, estará disponível o resultado da prova discursiva e a convocação para a avaliação biopsicossocial e de heteroidentificação de negros, com previsão de divulgação do resultado em 24 de maio.

No dia 27 de maio, terá início o envio dos comprovantes de títulos dos selecionados. O resultado preliminar está previsto para 11 de junho. Por fim, a primeira chamada para a realização do curso de formação para os selecionados está prevista para a primeira quinzena de julho de 2024.