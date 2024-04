Concurso Anvisa: data, horário e site com locais de prova são divulgados

FA Francisco Artur

Os nomeados no concurso receberão salários iniciais de R$ 16.413,35, para uma carga horária de 40 horas semanais - (crédito: CB/D.A. Press)

Novidades no concurso da Anvisa! Foram publicadas no Diário Oficial da União, desta quinta-feira (4/4), informações sobre a data, os horários e os locais de prova. O certame da Agência Nacional de Vigilância Sanitária oferece 50 vagas na área de especialista em Regulação e Vigilância Sanitária.

De acordo com informações publicadas no site da Cebraspe — a banca organizadora do certame —, as provas serão aplicadas às 13h (horário de Brasília) do dia 21 de abril. Os candidatos terão 4h30 para fazer a avaliação. Os locais de provas podem ser consultados no canal de comunicação da Cebraspe, a partir do dia 12 de abril.

As provas serão objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório. Os nomeados receberão salários iniciais de R$ 16.413,35, para uma carga horária de 40 horas semanais. As 50 vagas serão para o preenchimento imediato do quadro de servidores da instituição.