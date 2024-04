FA Francisco Artur

As oportunidades abrangem candidatos que têm desde ensino fundamental incompleto até os que têm ensino superior completo - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Prefeitura de Barra do Guarita, no Rio Grande do Sul, publicou um edital de concurso público para preencher 63 vagas no executivo municipal. As oportunidades abrangem candidatos que têm desde ensino fundamental incompleto até os que têm ensino superior completo.

As vagas disponíveis abrangem cargos como assistente social, enfermagem, educação e artes. Os candidatos podem se inscrever até 11 de abril e podem ser feitas por meio do site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec), a banca organizadora do certame.

Os valores das taxas de inscrição são de R$ 150 para candidatos com superior completo, R$ 100 para nível técnico completo, R$ 100 para ensino médio completo e R$ 60 para candidatos com nível fundamental incompleto. A seleção dos candidatos será por meio de prova objetiva, em 5 de maio. Para cargos de ensino superior, também é prevista uma prova de títulos.

O conteúdo das provas abrangerá questões de língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos da área de atuação. Para o cargo de motorista e operador de máquinas, haverá provas práticas, previstas para os dias 22 e 23 de junho de 2024.