FA Francisco Artur

Projeto sancionado pelo governador Ibaneis (4/4) é de iniciativa da Câmara Distrital do DF - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Concursos promovidos pelo governo do Distrito Federais deveram considerar diretrizes relacionadas ao Plano Distrital de Políticas para Mulheres (PDPM). A mudança ocorreu após o governador Ibaneis Rocha (MDB) sancionar o projeto e incluí-lo na lei que estabelece condições à realização de certames no DF. O texto do plano para mulheres foi inciativa da Câmara Distrital.

A expectativa do autor da norma, o deputado distrital deputado Pepa (PP), é que candidatos a certames do governo do DF estejam aptos a trabalhar sob a perspectiva de igualdade de gênero. A sanção de Ibaneis foi publicada no Diário Oficial do DF de quarta-feira (3/4).

“A inclusão do conteúdo relativo ao PDPM nos editais de concursos públicos é uma forma de garantir que os candidatos estejam aptos a trabalhar com as questões de gênero e violência contra a mulher, e de garantir que o serviço público atue em conformidade com as políticas públicas estabelecidas pelo PDPM”, diz Pepa.