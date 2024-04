Concurso Correios: estatal vai lançar edital em setembro

FA Francisco Artur

Segundo cronograma publicados pelos Correios e Telégrafos, o edital de concurso será lançado em setembro deste ano - (crédito: Divulgação/Ministério das Comunicações)

A empresa Correios e Telégrafos vai lançar um edital de concurso público em setembro deste ano. O anúncio foi feito na quarta-feira (3/4), após uma reunião com entidades que representam os funcionários da estatal. O cronograma, publicado no site dos Correios, prevê — até julho — o planejamento do certame, além da contratação da banca, em agosto.

Embora tenha anunciado informações sobre um futuro concurso, o comunicado da empresa não estipulou a quantidade de vagas. Segundo a estatal, detalhes sobre as vagas ainda serão avaliados pela estatal. A necessidade de preenchimento no quadro de funcionários dos Correios é demandada pela Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (Findect).

Em fevereiro, a categoria afirmou ser necessária a realização de um concurso para contratar servidores que possam atender a demanda e garantir serviço de qualidade à população. Diante disso, a diretoria dos Correios encomendou, em fevereiro, a elaboração do cronograma que foi divulgado nesta quarta.

Impasse com servidores

Embora a demanda por novos servidores para o preenchimento do quadro pessoal nos Correios seja um ponto em comum entre a direção da empresa e o sindicato, a divergência entre as partes diz respeito às remunerações e ao plano de carreira. O Findect, em assembleia realizada na quarta, decidiu manter estado de greve.

Os funcionários demandam melhores salários, além do fim da suspensão de pagamento de periculosidade para os motociclistas, do retorno do cargo de operador de triagem e transbordo e, entre outras pautas, em defesa do plano de saúde para a categoria, "inclusive os aposentados".

Com o objetivo de fomentar o diálogo entre os Correios e o Findect e evitar uma possível greve, o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Aloysio Corrêa da Veiga, entrou na negociação, e propôs o retorno do adicional de periculosidade a carteiros motociclistas. A proposta foi recebida pelo sindicato e um possível fim do estado de greve será discutido em assembleia no dia 11 de abril.