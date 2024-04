YR Yasmin Rajab

Cantora Madonna - (crédito: Reprodução Instagram @madonna)

A cantora Madonna realizará no Brasil o único show da turnê The Celebration Tour previsto para a América do Sul. A apresentação será praia de Copacabana no dia 4 de maio, um dia antes da aplicação da prova do Concurso Público Nacional Unificado (CNU).

O retorno da Rainha do Pop ao Brasil, 12 anos após o último show em terras brasileiras, deve movimentar milhares de fãs pelo país. Mas o show da Madonna vai atrapalhar o CNU?

O governo tem feito esforços para garantir o sucesso na aplicação das provas do CNU. Em resposta ao Correio, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que "até o momento, não há identificação de nenhum evento que possa afetar a logística do concurso."

Em 13 de março, o MGI enviou ofícios aos governos e prefeituras dos locais onde serão aplicadas as provas, solicitando cooperação para garantir a segurança e a logística necessárias à realização do certame.



O órgão também informa que realiza, de maneira semanal, reuniões com a Fundação Cesgranrio, banca organizadora do concurso, e a rede de órgãos envolvida para planejar e garantir o sucesso do CNU.

A prova do Concurso Público Nacional Unificado será aplicada em 5 de maio, em mais de 220 municípios do país. Na última sexta-feira (5/4), o Ministério da Gestão divulgou os horários de abertura e fechamento dos portões.

Durante a manhã, os portões serão abertos às 7h30 e fechados às 8h30. No turno vespertino, os portões abrirão às 13h e fecharão às 14h.

"As recomendações para todos os candidatos é que confiram com antecedência o local de prova. Verifiquem com antecedência o endereço, o tempo de deslocamento e meios de transporte para chegar ao local. Os cartões de confirmação de inscrição com os locais de prova serão disponibilizados no dia 25/04, conforme cronograma no edital", aconselha o MGI.