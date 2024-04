Concurso Caixa: prazo para pagar inscrição termina hoje (5/4)

FA Francisco Artur

Fila para entrada em agência da Caixa, em Brasília. - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Inscritos no Concurso da Caixa Econômica Federal têm até esta sexta-feira (5/4) para pagar a taxa de inscrição do certame. O boleto deve ser emitido por meio do site da Fundação Cesgranrio, a banca organizadora do processo seletivo. O concurso da Caixa oferece 4.050 vagas em todo o país. Os valores da taxa de inscrição são de R$ 50 para os cargos de nível médio e R$ 65 para os de nível superior.

As inscrições do certame foram encerradas no dia 25 de março e o período para pedir a isenção do pagamento terminou em 7 de março. Mais de um milhão de candidatos se inscreveram para participar do certame. As provas serão realizadas no dia 26 de maio.

Do total de vagas, 4 mil serão destinadas a candidatos com nível médio e 50, a profissionais com ensino superior. Os cargos direcionados a nível médio são técnico bancário novo, com 1,6 mil vagas e salários iniciais de R$ 3.762, além de técnico bancário para a área de TI, com 1,6 mil vagas e salários iniciais de R$ 3.762. Segundo o edital, 800 vagas serão para cadastro reserva.

Para nível superior, as vagas abrangem a áreas de médico do trabalho (28 oportunidades, sendo cinco para cadastro reserva), com salário de R$ 11.186 e engenheiro de segurança do trabalho, com 22 vagas, sendo cinco para cadastro reserva, com salário de R$ 14.915.