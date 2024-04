YR Yasmin Rajab

O resultado está diponível seguindo a ordem de: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória na prova discursiva - (crédito: Warley Andrade/TV Brasil)

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) divulgou, nesta segunda-feira (8/4), o resultado final da prova discursiva do concurso para a carreira de analista judiciário. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O órgão também convoca para a avaliação biopsicossocial os candidatos que solicitaram concorrer às vagas para pessoas com deficiência e para o procedimento de heteroidentificação aqueles que estão concorrendo às vagas para participantes negros.

O resultado está disponível seguindo a ordem de: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória na prova discursiva. Os concorrentes poderão acessar as justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos a partir de quinta-feira (11/4), no site do Cebraspe.

Ao todo, o concurso ofertou 310 vagas para analista e técnico judiciário, sendo 20 imediatas e 290 para cadastro reserva. Foram contempladas as especialidades de: medicina clínica médica, engenharia mecânica e programação.

Os candidatos foram avaliados pelas etapas de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de analista judiciário.

Avaliação biopsicossocial

A avaliação biopsicossocial será realizada em 14 de abril. Os candidatos deverão acessar a página do concurso a partir desta terça-feira (9) para verificar o local e horário de realização da etapa.

Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de identidade original e de laudo médico ou laudo caracterizador de deficiência original, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 meses anteriores ao último dia de inscrição no concurso.

O documento deverá atestar o tipo e o grau ou o nível de deficiência. O laudo original deverá estar acompanhado de uma cópia simples (cuja conformidade com o original será conferida no momento da apresentação). O candidato poderá, também, apresentar a cópia autenticada em cartório.

Procedimento de heteroidentificação

A etapa também está marcada para 14 de abril e os candidatos deverão acessar a página do concurso a partir desta terça-feira (9) para verificar o local e horário de realização da etapa.

Para o procedimento de confirmação da autodeclaração, o candidato deverá se apresentar, pessoalmente, à comissão de autodeclaração, composta por três integrantes.

Durante a etapa, o candidato deverá responder às perguntas que forem feitas pela comissão. O procedimento será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação, que será de uso exclusivo da banca examinadora e será utilizada na análise de eventuais recursos interpostos contra a decisão da comissão.