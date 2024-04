Concurso BNDES: saiba quando sairá edital com 150 vagas

YR Yasmin Rajab

Certame ofertará 150 vagas de nível superior em diversas especialidades. O salário será de R$ 20,9 mil - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Após onze anos sem concurso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançará um novo edital neste ano, com a oferta de 150 vagas de nível superior.

De acordo com o BNDES, a previsão é de que o documento seja publicado no segundo semestre. Até o momento, ainda não foi definida a banca que ficará responsável pela organização do concurso.

Com salários de R$ 20,9 mil, as vagas serão para a carreira de analista, nas seguintes especialidades: administração; análise de sistemas - desenvolvimento; análise de sistemas - suporte; análise de sistemas - cibersegurança; arquitetura e urbanismo; arquivologia digital; ciências contábeis; ciência de dados; comunicação social; direito; economia; engenharia; e psicologia organizacional.



Entre as oportunidades ofertadas, 30% serão para candidatos negros e 10% para pessoas com deficiência. O BNDES informou que a escolha da banca deverá ser informada nas próximas semanas.