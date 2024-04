Detran-AC abre concurso com 91 vagas e salários de até R$ 9,5 mil

YR Yasmin Rajab

Inscrições poderão ser feitas no período entre 23 de abril e 23 de maio, no site do Instituto AOCP, banca organizadora - (crédito: Reprodução/Freepik)

Saiu o edital do concurso público do Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC). O certame oferta 91 vagas de nível superior, para diversas áreas de atuação. Os salários ofertados vão entre R$ 7 mil e R$ 9 mil. Confira:

Cargo Salário Assistente de trânsito R$ 7.015,71

Analista de sistema R$ 7.015,71

Contador R$ 7.015,71

Pedagogo R$ 7.015,71

Engenharia civil R$ 9.561,76

Agente de autoridade de trânsito R$ 7.695,71

Analista de trânsito R$ 7.015,71

Examinador de trânsito R$ 7.528,06

Os candidatos poderão se inscrever no período entre 23 de abril a 23 de maio, no site do Instituto AOCP, banca organizadora. A taxa custa R$ 80 e deverá ser paga até o último da inscrição.

Os candidatos serão avaliados pelas seguintes etapas:



Prova objetiva;

Prova de títulos;

Prova de aptidão física, para agente de autoridade de trânsito;

Exame psicotécnico;

Exame médico e toxicológico;

Investigação criminal e social;

Curso de formação, para agente de autoridade de trânsito e examinador de trânsito.



A prova objetiva está marcada para 28 de julho e será composta por 60 questões de múltipla escolha, sendo cinco alternativas e apenas uma considerada a correta.