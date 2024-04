Dengue: GDF convoca 65 novos médicos para atuarem na Saúde

YR Yasmin Rajab

Nomes dos candidatos aprovados foram publicados no Diário Oficial do DF desta terça-feira (9/4) - (crédito: Reprodução/Freepik)

Em meio ao aumento de casos de dengue na capital, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal convocou 65 novos médicos generalistas, aprovados no processo seletivo aberto em fevereiro.

Os candidatos deverão apresentar a documentação entre os dias 9 e 12 de abril, no 1º andar do Edifício PO 700, situado no SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, na Asa Norte, no horário de 9h às 12h e de 14h às 17h.

Aqueles que não comparecem dentro do prazo serão excluídos do processo seletivo. Além da documentação, os candidatos deverão apresentar avaliação médica pré-admissional, com aprovação de aptidão física e mental.

O nome de todos os convocados está disponível no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (9/4).

Sobre o processo seletivo

O edital da Secretaria de Saúde para seleção de médico generalista foi publicado em fevereiro deste ano, ofertando 200 vagas para contratação temporária.

A escala de trabalho é de 20 horas semanais e os aprovados receberão salário de R$ 10.046,97 (sendo R$ 7.041,95 de vencimento básico + R$ 1.660,83 de gratificação de incentivo ao serviço temporário de médico + R$ 704,19 adicional de insalubridade + R$ 640 de auxílio alimentação).

Os candidatos foram avaliados por meio dos títulos e experiência profissional. O tempo de exercício profissional valeu um ponto para cada ano de trabalho, sendo 30 o total máximo de pontos. A classificação final foi o somatório dos pontos da avaliação de títulos e avaliação de experiência profissional informado pelo candidato no ato da inscrição.