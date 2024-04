Concurso Dataprev: publicado resultado da avaliação biopsicossocial de PcDs

FA Francisco Artur

O concurso da Dataprev ofertou 2.487 oportunidades para as carreiras de técnico, analista de tecnologia da informação e outras áreas - (crédito: Roberto Suguino/Agência Senado)

O concurso da Dataprev tem novidades! Foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (9/4) a disponibilização dos resultados finais da avaliação biopsicossocial de candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas para as pessoas com deficiência e do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros.

Os resultados podem ser conferidos no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), a banca organizadora do certame, que ofertou 2.487 oportunidades para as carreiras de técnico, analista de tecnologia da informação e outras áreas. Desse quantitativo, 222 são de preenchimento imediato e 2.265 são para formação de cadastro reserva.

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. O exame foi aplicado em 1º de outubro do ano passado, nas cidades de Brasília, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Rio de Janeiro e São Paulo.