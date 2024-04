YR Yasmin Rajab

Segundo o comunicado divulgado, a reabertura ocorre por conta de problemas técnicos no sistema - (crédito: Agência Brasil )

A Petrobras reabriu o período para interposição de recurso contra o gabarito do concurso realizado no dia 24 de março de 2024. Os candidatos poderão apresentar a contestação até às 18h desta quarta-feira (10/4), acessando o site do Cebraspe, banca organizadora.

Segundo o comunicado divulgado, a reabertura ocorre por conta de problemas técnicos no sistema. Com isso, os participantes do certame terão mais uma chance para apresentar razões para a manutenção do gabarito.

O concurso da Petrobras foi aberto no final do ano passado, e ofertou 916 vagas de preenchimento imediato e mais de 5,4 mil para formação de cadastro reserva.



Foram contempladas diversas carreiras de nível técnico, a serem preenchidas em estados do Sudeste, Sul e Pernambuco. A remuneração inicial mínima é de R$ 5.878,82.