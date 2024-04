YR Yasmin Rajab

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (MetrÔ-DF) ampliou o horário de funcionamento do serviço no dia da prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). O exame ocorrerá em 5 de maio.

Em nota, a companhia informou que todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque das 6h às 20h. O horário normal aos domingos é das 7h às 19h.

O pedido de ampliação do transporte foi feito pelo deputado distrital Max Maciel (PSol-DF), que também solicitou gratuidade total no dia do exame. Ao Correio, o gabinete do deputado informou que ainda não recebeu uma resposta formal da Semob.

Já o Metrô informou que trabalha com as gratuidades definidas por lei ou por determinação da Secretaria de Mobilidade do DF (Semob-DF), a quem compete estabelecer as regras tarifárias.

Na capital federal, o CPNU será aplicado em 264 locais e 6.330 salas. Nesta quinta-feira (25/4), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) liberou a consulta aos locais de prova.

Para conferir o lugar, os candidatos devem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na página do certame. Para isso, basta fazer login com os dados da conta GOV.BR.



No documento, os participantes poderão checar o número de inscrição, data, hora e local de prova. O cartão também confirma se a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Mesmo não sendo obrigatório, o Ministério da Gestão orienta a levar o cartão no dia da prova.