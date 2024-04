Secretaria de Educação de Jaraguá (GO) abre concurso com 443 vagas

CB Correio Braziliense

Além das vagas para os educadores, o certame também oferece oportunidades para assistente social, nutricionista e psicólogo - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Sedec) de Jaraguá, em Goiás, publicou um edital de concurso público com 443 vagas, entre imediatas e para preenchimento de cadastro reserva.

As chances são divididas entre as carreiras de auxiliar de CMEI, assistente social, educador patrimonial, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de apoio escolar, profissional do magistério (em diversas áreas) e psicólogo.

Para tomar posse, é preciso ter concluído curso de nível superior, com exceção da carreira de auxiliar de CMEI, que exige apenas nível médio. Os salários chegam ao valor de R$ 3.295,95, e a carga horária semanal varia de acordo com o cargo, podendo ser entre 20 e 44 horas.

As inscrições poderão ser feitas no período entre 22 de maio e 11 de julho, no site do Instituto Access, banca organizadora. A taxa custa R$ 70 (nível médio) e R$ 90 (nível superior).