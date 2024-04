Concurso Unificado: mais de 215 mil pessoas vão trabalhar na aplicação

YR Yasmin Rajab

O dia do Concurso Nacional Unificado está cada vez mais próximo. O exame será aplicado em 5 de maio, em 228 municípios do país, e contará com o trabalho de 215 mil pessoas. A informação foi divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), órgão responsável pelo certame, nesta quinta-feira (25/4).

As provas serão aplicadas em 3.665 locais e 75.730 salas, sendo 94,6% da população apta a participar com deslocamento de até 100 km. No Distrito Federal, os exames ocorrerão em 264 locais e 6.330 salas.

Dentro das salas, os fiscais foram orientados a não permitir que os participantes saiam com o caderno de provas e nem realizem anotações do gabarito no cartão de confirmação. A medida faz parte de uma série de ações adotadas pelo MGI para garantir a segurança.

Consulta aos locais já está disponível

Os candidatos já podem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição. O documento está disponível desde as 10h desta quinta (25) e pode ser consultado na página do certame. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta GOV.BR.

No documento consta o número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso. Mesmo não sendo obrigatório, o MGI orienta a levar o cartão no dia da prova.

O Concurso Unificado oferta mais de 6,4 mil vagas para diversas áreas de atuação. Há chances de níveis médio e superior, distribuídas entre os 21 órgãos da Administração Pública Federal.