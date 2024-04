Concurso Novacap: edital é retificado; confira as mudanças

YR Yasmin Rajab

Certame está com inscrições abertas e poderão ser feitas até 20 de maio - (crédito: Novacap/Divulgação)

O edital do concurso público da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) foi retificado nesta sexta-feira (26/4). As mudanças foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Confira as mudanças:

Foi incluído o seguinte item: "É permitido ao candidato se inscrever para as vagas reservadas para os hipossuficientes, mesmo em área de emprego que não haja previsão de vaga ou de cadastro de reserva, considerando a possibilidade de ocorrer, durante o prazo de validade do concurso público, a abertura de novas vagas acima do número inicialmente previsto."

Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras o candidato que, por ocasião do procedimento de heteroidentificação:

Não for considerado pessoa negra no procedimento de heteroidentificação;



Não comparecer ao procedimento de heteroidentificação;



Evadir-se do local de realização do procedimento de heteroidentificação sem passar por todos os procedimentos da avaliação;



Não apresentar o documento de identidade original.

Com base na lista organizada no edital, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e mais bem classificados até o quantitativo equivalente a três vezes o somatório das vagas imediatas e de cadastro reserva, ou no mínimo vinte e sete candidatos, o que for maior, respeitados os empates na última colocação, de acordo com o quadro a seguir:

Cargo Ampla concorrência Pessoas com deficiência Pretos e pardos Hipossuficientes Total de Classificados Engenheiro agrimensor 15 vagas 3 vagas 6 vagas 3 vagas 27 candidatos Médico do trabalho 15 vagas 3 vagas 6 vagas 3 vagas 27 candidatos



Sobre o concurso

O certame oferta, ao todo, 480 oportunidades, sendo 120 de preenchimento imediato e 360 para formação de cadastro reserva. Entre as imediatas, 89 são vagas de nível superior e 31 são de nível médio e técnico.

Fazem parte do concurso as etapas de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para as carreiras de nível superior.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de R$ 4.942,94 a R$ 10.800, a depender da carreira. Também são ofertados os benefícios de adicional de tempo de serviço, auxílio-alimentação, auxílio cesta, auxílio creche, auxílio morte/funeral, auxílio saúde e auxílio transporte.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até 20 de maio, no site do Instituto Quadrix, banca organizadora.

Cargos