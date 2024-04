Concurso PMSC: STF decide que mulheres devem concorrer à todas as vagas

YR Yasmin Rajab

Certame estava suspenso desde janeiro deste ano, após decisão da ministra Cármen Lúcia - (crédito: PMSC/ reprodução)

Após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), as mulheres poderão concorrer à todas as vagas ofertadas no curso de formação de oficiais e praças da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC). A decisão retira qualquer restrição de gênero na concorrência para a totalidade de vagas. A decisão foi tomada em 19 de abril.

A Procuradoria-Geral da República, que é autora da ação, questionou dispositivos da Lei Complementar 587/2013, que reservava apenas 10% das vagas para mulheres em concursos da PM e do Corpo de Bombeiros do estado.

Os editais ofertaram 20% das vagas para mulheres. Em janeiro deste ano, o certame foi suspenso pela ministra Cármen Lúcia, até decisão final do STF.

A ministra considerou que deve ser afastada da legislação estadual qualquer interpretação que fomente a restrição de mulheres nos concursos das corporações militares de Santa Catarina.

Além disso, Cármen Lúcia sustentou que os candidatos do sexo masculino e feminino devem concorrer em igualdade para o total das vagas.