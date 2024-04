Concurso Unificado: tudo o que você precisa saber para o dia da prova

YR Yasmin Rajab

Exame será aplicado em 228 municípios do país em 5 de maio. Saiba todos os detalhes para ir preparado prestar o concurso. - (crédito: Agência Brasil)

O dia do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) está chegando, e é importante que os candidatos estejam por dentro de todos os detalhes. O exame será aplicado em 5 de maio, em 228 municípios do país. No Distrito Federal, a prova ocorrerá em 264 locais e 6.330 salas.

Organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovacão em Serviços Públicos (MGI), o Concurso Unificado oferta 6.640 vagas para diversas áreas de atuação. As chances são de níveis médio e superior e são divididas em oito blocos, sendo eles: Infraestrutura, Exatas e Engenharias; Tecnologia, Dados e Informação; Ambiental, Agrário e Biológicas; Trabalho e Saúde do Servidor; Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Setores Econômicos e Regulação; Gestão Governamental e Administração Pública; e Intermediário.

O certame é um novo modelo que consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.

Horários de aplicação

Pela manhã, os portões serão abertos às 7h30 (horário de Brasília). Nesse turno, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7), responderão 20 questões objetivas - de múltipla escolha - sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — e uma redação.

À tarde, os portões abrirão às 13h (horário de Brasília). Nesse período, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7), responderão a 50 questões objetivas - de múltipla escolha - de conhecimentos específicos. Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas - de múltipla escolha. As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

Manhã

Abertura dos portões: 7h30



Fechamento dos portões: 8h30



Início da aplicação: 9h



Duração da prova: 2h30

Tarde

Abertura dos portões: 13h



Fechamento dos portões: 14h



Início da aplicação: 14h30



Duração da prova: 3h30

Consulta ao local de prova

Nesta quinta-feira (25/4), o MGI liberou a consulta aos locais de prova. Para conferir o lugar, os candidatos devem acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível na página do certame. Para isso, basta fazer login com os dados da conta GOV.BR.

No documento, os participantes poderão checar o número de inscrição, data, hora e local de prova. O cartão também confirma se a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Mesmo não sendo obrigatório, o Ministério da Gestão orienta a levar o cartão no dia da prova. Além disso, a ministra Esther Dweck ressalta a importância de consultar o documento. "É superimportante que as pessoas não deixem para a última hora para ver isso, para que possam saber onde vão fazer a prova", disse ela em entrevista ao Bom Dia, Ministra, em 11 de abril.

Horário do metrô será ampliado

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) ampliou o horário de funcionamento do serviço no dia da prova do Concurso Nacional Unificado. O exame ocorrerá em 5 de maio.

Em nota, a companhia informou que todas as estações estarão abertas para embarque e desembarque das 6h às 20h. O horário normal aos domingos é das 7h às 19h.

Mais de 215 mil pessoas vão trabalhar

O Concurso Unificado contará com o trabalho de 215 mil pessoas. A informação foi divulgada pelo Ministério da Gestão. As provas serão aplicadas em 3.665 locais e 75.730 salas, sendo 94,6% da população apta a participar com deslocamento de até 100 km.

Coleta de digitais e exame grafológico

O MGI anunciou novas medidas para evitar fraude no Concurso Unificado. O órgão anunciou a previsão de coleta de digitais e realização de exame grafológico no dia do exame. De acordo com o MGI, as medidas foram recomendadas pela Polícia Federal. O objetivo é garantir que o candidato que estiver prestando a prova seja a mesma pessoa que vai tomar posse do cargo, caso seja aprovado.



Quando os participantes receberem os exames nas salas de aplicação, vão preencher o cartão de resposta com os dados, assinar e escrever a frase, que é o exame grafológico. Nesse momento, um aplicador da prova circulará pela sala para coletar a digital, que ficará registrada no próprio cartão de resposta.

Dessa maneira, o cartão terá as respostas das questões, o exame grafológico, a assinatura do candidato e a coleta da digital. "Essas novas camadas de segurança foram adotadas por sugestão dos órgãos de segurança, como a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que estão juntos com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos na elaboração desse que será o maior concurso público da história do pais", informa o coordenador-geral de Logística do CNU, Alexandre Retamal.

Candidato não poderá sair com o caderno de provas

Outra medida adotada pelo Ministério da Gestão é a proibição de sair do local de prova com o caderno e nem fazer nenhum tipo de anotação dos gabaritos das questões no cartão de confirmação.

O coordenador-geral de logística do CNU, Alexandre Retamal, explica que a ação também ocorre por questões de segurança. "Quem escrever as respostas no cartão de confirmação, pela manhã, vai voltar de tarde com ele, e aí a gente teria que conferir se o que está escrito são as anotações dele, ou se era algum tipo de cola. Então, para aumentar a segurança, não vai ser permitida anotações de nenhum tipo no verso do cartão de confirmação."

"Se a pessoa fizer qualquer tipo de anotação, ela fica sujeita a ser eliminada da prova. E principalmente, ela não vai poder entrar na parte da tarde de volta na prova com anotações no verso do cartão de confirmação", explica.

Os cadernos de provas estarão disponíveis após o término dos exames no site do Ministério da Gestão. O cartão-resposta dos candidatos será disponibilizado na página do candidato, na data prevista de 3 de junho.

O que pode levar

Cartão de Confirmação e Documento de Identidade: os itens mais importantes para levar no dia da prova são o Cartão de Confirmação da Inscrição e o documento de identidade original com foto. Não serão aceitas cópias, mesmo que autenticadas. O candidato que precisar apresentar documentos digitais deverá acessar o aplicativo no momento da identificação na entrada da sua sala. Por isso, é importante que já tenha o aplicativo baixado no celular, já que pode ser acessado mesmo sem internet. O MGI orienta testar antes para se certificar que está funcionando corretamente. Não serão aceitas fotografias do documento, mesmo que estejam na galeria do telefone.

Caneta preta transparente: outro item indispensável é a caneta preta fabricada em material transparente. Não serão fornecidas canetas e não será permitido se comunicar durante as provas. Por isso, é recomendado que os candidatos levem mais de uma caneta reserva.

Alimentação: para se alimentar, podem ser levadas comidas e água no dia da prova. As embalagens devem estar lacradas e as garrafas de água precisam ser transparentes.

Itens proibidos: serão eliminados do concurso aqueles que forem pegos com aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas eletrônicas e(ou) similares, gravadores, pendrive, mp3 player e(ou) similar, fones de ouvido, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, relógios de qualquer natureza, telefones celulares, microcomputadores portáteis e/ou similares. Os candidatos também serão eliminados, se forem surpreendidos, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou utilizando máquinas de calcular ou similares, livros, códigos, manuais, apostilas, impressos ou anotações.

Envelopes porta-objetos: a Fundação Cesgranrio, banca organizadora, fornecerá aos candidatos envelopes porta-objetos para guardar os materiais, além do telefone celular, que deverá ficar desligado durante a prova. Os envelopes deverão ser lacrados e identificados antes de o candidato se dirigir à carteira onde fará o exame. O envelope deverá ficar embaixo da carteira e só poderá ser aberto do lado de fora do local de prova.