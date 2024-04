Concurso Unificado terá reforço de 121 membros da AGU

FA Francisco Artur

O anúncio da estratégia de segurança foi feito no prédio da AGU, em Brasília, e contou com a participação dos ministros e de secretários das pastas da advocacia da União e de Gestão - (crédito: Francisco Artur/CB)

A realização do Concurso Nacional Unificado (CNU), no domingo (5/5), será juridicamente garantida por membros da Advocacia Geral da União. De acordo com o AGU, Jorge Messias, e a ministra da Gestão, Esther Dweck, 121 servidores da AGU, que atua nos interesses jurídicos do governo federal, estarão de plantão para que o certame ocorra normalmente.

O anúncio da estratégia de segurança foi feito nesta segunda-feira (29/4), em coletiva no prédio da AGU, em Brasília, e contou com a participação dos ministros e de secretários da AGU e do MGI.

Durante a apresentação das propostas de segurança jurídica para o CNu, Esther Dweck demonstrou otimismo. " O CNU será aplicado em 5555 municípios, praticamente toda as cidades brasileiras. Isso é sinal de que as pessoas toparam a ideia", disse.

No domingo, dia da prova, haverá um grupo para acompanhar a realização da prova, no Inep, em Brasília. Esther Dweck estará neste grupo e convidou Messias, que confirmou presença. Ele também discursou na cerimônia. "O CNU, que foi inspirado no Exame Nacional do Ensino Médio, é um excelente forma de promoção", disse.

Os ministros não deram entrevistas à imprensa.

Policias e Força Nacional

Além da segurança jurídica da AGU, a realização do CNU terá reforços de policiais federais, rodoviários federais e militares de cada unidade federativa.

Nos estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Pará e Roraima a segurança também será reforçada por agentes da guarda municipal.

No concurso, dos mais de 2 milhões de inscritos, cerca de 20 mil pessoas podem ser consideradas aprovadas. Os editais preveem a formação do cadastro reserva com pelo menos o dobro do número de vagas disponíveis. Entre os cargos mais concorridos, destaca-se a área de de técnico em indigenismo pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). A função é de nível médio.