Classificação preliminar do Saeb será divulgada no dia 13 de maio

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgará o resultado preliminar do processo seletivo para elaborador e revisor de itens do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) no dia 13 de maio. A divulgação ocorreria nesta terça-feira (30/4), mas a data foi retificada no Diário Oficial da União (DOU).

Serão selecionados docentes com nível superior em licenciatura nas seguintes áreas: história; geografia; ciências sociais (sociologia, ciência política ou antropologia); filosofia; ciências; biologia; física; e química. Das vagas totais, 20% são destinadas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas; e 5% para pessoas com deficiência.



O período para possíveis recursos referentes à classificação será entre 13 até 19 de maio, e o resultado final será divulgado em 3 de junho.



Cronograma do processo seletivo

Inscrições: 4 a 22 de março

Análise de documentos: 25 de março a 12 de maio

Divulgação preliminar dos classificados: 13 de maio

Período para interposição de recursos: 13 a 19 de maio

Período de análise de recursos: 20 a 27 de maio

Divulgação final dos classificados: 3 de junho