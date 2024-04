Novo vestibular para 60+: UnB abre inscrições nesta terça (30)

CB Correio Braziliense

29/02/2024 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Resultado Vestibular para 60 anos. Na foto, Etel Tomaz. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A Universidade de Brasília (UnB) abriu as inscrições para preenchimento de vagas extraordinárias destinadas a pessoas com 60 anos ou mais, com o intuito de promover o envelhecimento saudável, participativo e digno. O processo seletivo conta com 216 vagas para cursos de graduação, no segundo semestre letivo de 2024, nos campus Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia e Planaltina.

As inscrições podem ser feitas entre 30 de abril e 15 de maio pelo portal do Cebraspe, de forma gratuita. Já para os candidatos que não têm acesso à internet, é possível comparecer aos seguintes locais para candidatura:

Edifício-sede do Cebraspe – quadra 1, lotes 1115 a 1145, SAAN;

Decanato de Ensino de Graduação (DEG) no campus Darcy Ribeiro (Plano Piloto) – térreo do prédio da Reitoria da UnB.

Avaliação e resultado

A seleção ocorrerá por meio da avaliação de conhecimentos, mediante aplicação de prova de redação em Língua Portuguesa, prevista para ser realizada em 16 de junho, no Distrito Federal. O resultado final da seleção e a convocação para o registro acadêmico on-line estão previstos para o dia 16 de julho de 2024.



Em caso de dúvidas, está disponível a Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30, no edifício-sede ou pelo telefone (61) 3448-0100.



