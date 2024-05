Homem pula em lago para salvar vítima de afogamento: "Não pensei duas vezes"

Servidor público Ubirajara José Rodrigues Oliveira pulou no lago dentro do Parque Municipal de BH para resgatar vítima de afogamento - (crédito: Leandro Couri/ EM/D.A. Press)

Ao perceber o afogamento de um desconhecido, o servidor público Ubirajara José Rodrigues Oliveira “não pensou duas vezes” e mergulhou no lago dentro do Parque Municipal de Belo Horizonte, no Centro de Belo Horizonte, para salvar a vítima. O caso aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (1/5), feriado do Dia do Trabalhador.

Da lanchonete, perto dos brinquedos no Parque Municipal, ele viu o homem, ainda não identificado, pular no lago. “Ele estava levantando e voltando, levantando e voltando. Depois, ficou submerso. Eu fui, deixei meus documentos com meu amigo ali e pulei. Só que é difícil achar, porque a água é muito escura. É muito lodo”, contou à reportagem do Estado de Minas, destacando sua formação como salva-vidas e experiência anterior trabalhando no parque.

Com habilidade e determinação, Ubirajara conseguiu localizar e resgatar a vítima em apuros, com ajuda de outras duas pessoas. Ele foi trazido até a margem do lago, já em parada cardiorrespiratória. “Um rapaz trouxe o barco, e o outro me ajudou a levantar (a vítima). Ele ficou muito tempo submerso, mas aí graças a Deus o pessoal do Corpo de Bombeiros chegou e conseguiu ressucitar”, relatou, emocionado. Ainda não se sabe o motivo do homem ter pulado no lago.

O homem foi socorrido por equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).