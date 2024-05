Concurso Depen: candidatos são convocados para próxima etapa

CB Correio Braziliense

O Departamento Penitenciário Nacional contribui para que as unidades federativas administrem presídios estaduais e distrital - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

O concurso para o Departamento Penitenciário Nacional convocou 144 aprovados para a etapa de investigação social. O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (2/5). As oportunidades são para as áreas de especialista federal e agente de execução penal.

Além da publicação no Diário Oficial, a lista de convocados pode ser conferida no site do Cebraspe, banca organizadora do certame. Como prosseguimento, os candidatos convocados devem preencher ou atualizar, no site da Cebraspe, suas respectivas Fichas de Informações Pessoais (FIP). Isso porque a próxima etapa da seleção será a de investigação social.

Esse procedimento deve ser feito entre os dias 8 de maio, a partir das 10h, e o dia 10 de maio, às 18h, no horário de Brasília. A convocação dos aprovados excedentes do concurso da Depen foi autorizada pelo governo federal no início do mês de abril.