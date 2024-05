Concurso Unificado: como controlar a ansiedade na véspera da prova

YR Yasmin Rajab

Especialistas explicam que os sintomas de ansiedade são comuns na véspera de um concurso público - (crédito: Canva/ reprodução )

Com a aproximação do Concurso Nacional Unificado (CNU), é comum que os participantes sintam sintomas de estresse e ansiedade na véspera da prova. Apesar do desconforto, especialistas explicam que os sentimentos são normais e dão orientações para aliviá-los. A neuropsicóloga Roselene Espírito Santo Wagner orienta que o primeiro passo é normalizar a ansiedade. "Acredite, a ansiedade é normal. Todas as pessoas sentem, principalmente frente à um concurso público. A ansiedade é um sinal do organismo para que você fique em alerta, portanto, é uma reação biologicamente programada."

A médica ressalta que a ansiedade não coloca as pessoas em perigo, apenas causa a sensação de mal-estar. Em relação aos pensamentos negativos, Roselene orienta desafiá-los, mas não lutar contra eles. "Você está tendo um alarme falso. Você nunca enlouqueceu antes e não teve um ataque cardíaco por causa da ansiedade. Os outros também não conseguem ver o que tá passando dentro de você. Desenvolva a aceitação. Você pode simplesmente observar a sua ansiedade, sem obedecer a ela", complementa.

De acordo com a especialista, para aliviar os sintomas, que incluem sudorese, taquicardia e formigamento, é preciso controlar a respiração, inspirando pelo nariz, segurando o ar no diafragma e expirando pela boca. "A respiração consciente é um excelente regulador do nosso organismo. Nosso cérebro é extremamente plástico, portanto treinável", finaliza.



Tratamento para a ansiedade

Bruno Pascale Cammarota, médico psiquiatra da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, explica que existem tratamentos naturais para tratar a ansiedade. No entanto, esses casos só funcionam em pacientes com sintomas menos intensos. Em situações em que o remédio natural não ajuda, é preciso procurar um psiquiatra, para receitar um tratamento holístico. O especialista ressalta que as mudanças de hábito, como um todo, também são fundamentais.

"O tratamento medicamentoso deve ser dado e priorizado aos indivíduos que acabam tendo dificuldade para lidar com a ansiedade, ou seja, aqueles que tem uma perda funcional e dificuldade para ter convívio com outras pessoas, porque fica muito ansioso", acrescenta.

Alimentação na véspera e no dia do CNU

Outro ponto importante para garantir um bom desempenho no Concurso Unificado é a alimentação. A nutricionista Verônica Rodrigues Fonte Boa explica que a alimentação é o combustível do corpo, portanto, é importante suprir todas as necessidades nutricionais na semana do exame, para obter um bom resultado.

De acordo com a especialista, os produtos ideais para melhorar a capacidade cognitiva no dia do exame são castanhas, amendoim, frutas, café, chá verde e uma boa hidratação. "Uma alimentação pobre em açúcar e com mais alimentos energéticos, fonte de gordura boa, como: peixes, castanhas, abacate, frutas e verduras, principalmente as folhas verde-escuras, são muito bem-vindas nessa semana. A atividade física também auxilia muito bem nesse processo."

Outro alimento que pode ser um grande aliado é o chocolate. No entanto, a nutricionista alerta: os candidatos devem optar pelo chocolate amargo, que tem menos gordura. "O cacau está entre os alimentos que ajudam na concentração e na memória, pois atua de forma benéfica para o desempenho cognitivo de maneira geral, contribuindo para a atenção e para a agilidade no processamento de informações. Nesse contexto, os chocolates com maior índice de cacau tendem a ser mais benéficos para a saúde do corpo e da mente. O meio amargo e o amargo podem conter até 70% de concentração na composição", orienta. Aos ansiosos, Verônica indica o amendoim e frutas, para aqueles que gostam de mastigar.

