Concurso Unificado: veja o que fazer nos últimos dias antes da prova

YR Yasmin Rajab

Especialistas dão dicas de como devem revisar os conteúdos na véspera e no dia do Concurso Unificado - (crédito: Reprodução/Freepik)

A prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) está marcada para este domingo (5/5) e será aplicada em 228 municípios do país. Para garantir um bom desempenho, é importante ficar atento ao planejamento nos dias que antecedem ao certame. Em relação aos estudos, o coordenador de Carreiras Educacionais e professor do Gran Cursos Online, Carlinhos Costa, o ideal é revisar o que foi estudado, em vez de focar em conteúdos novos.

"Revisar aquilo que já estudou ao longo da preparação faz todo o sentido. Pegar as anotações, ver os exercícios que errou. Isso faz sentido para quê? Para que o conteúdo que o candidato estudou ao longo dessa preparação que começou lá em janeiro possa ser revisitado e estar presente na memória. Se o participante for cobrado na prova, com certeza vai se lembrar com maior facilidade", orienta.



Na véspera e no dia da prova, Carlinhos sugere manter uma rotina casual, cuidar da alimentação e dormir bem. "A ideia é que o corpo esteja acostumado ao cotidiano e, na hora da prova, consiga fazer o que o candidato faz normalmente todos os dias: estudar e estar concentrado. No dia da prova, os participantes devem se deslocar com antecipação para não chegarem atrasados e estarem no lugar da prova com tranquilidade, concentrados ao máximo para acertar todas as questões", completa.

Dá tempo de estudar?

Para Nelson Marangon, mentor da plataforma Tutory, vale a pena estudar nos últimos dias antes da prova. No entanto, ele reforça a indicação de focar apenas nas revisões dos principais tópicos do conteúdo. "Priorize os eixos com maior peso na prova e aqueles em que tem mais dificuldade. Faça revisões diárias para fortalecer a memória e garantir que esteja familiarizado com o conteúdo", indica.

Já na véspera da prova, o especialista explica que é importante focar em atividades que ajudem a relaxar e estar mentalmente preparado para o certame. "Evite estudar conteúdos novos ou revisar demais. Em vez disso, revise brevemente pontos-chave, fórmulas ou conceitos fundamentais. Durma o suficiente para estar alerta durante a prova. Não se esqueça do documento, água e lanche para dar aquele gás!", finaliza.

Sobre o Concurso Unificado

Organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Concurso Unificado oferta 6.640 vagas para diversas áreas de atuação. As chances são de níveis médio e superior e são divididas em oito blocos.

O exame será aplicado em 5 de maio, em 228 municípios do país. No Distrito Federal, a prova ocorrerá em 264 locais e 6.330 salas. Pela manhã, os portões serão abertos às 7h30 (horário de Brasília). Nesse turno, os inscritos para os blocos de nível superior (1 a 7) responderão 20 questões objetivas - de múltipla escolha - sobre conhecimentos gerais e uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para o bloco de nível médio (bloco 8), os candidatos farão 20 questões objetivas — de múltipla escolha — e uma redação.



À tarde, os portões abrirão às 13h (horário de Brasília). Nesse período, os candidatos dos blocos de nível superior (1 a 7) responderão a 50 questões objetivas - de múltipla escolha - de conhecimentos específicos. Enquanto os inscritos no bloco de nível médio farão mais 40 questões objetivas - de múltipla escolha. As provas para o nível médio não incluem questões dissertativas, apenas a redação no período matutino.

Manhã

Abertura dos portões: 7h30

Fechamento dos portões: 8h30

Início da aplicação: 9h

Duração da prova: 2h30

Tarde