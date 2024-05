Adiamento do Concurso Unificado deve custar R$ 50 milhões

YR Yasmin Rajab

Paulo Pimenta no programa Bom Dia, Ministro - (crédito: Reprodução/Canal Gov)

O adiamento do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) deve acarretar prejuízo de R$ 50 milhões, afirmou o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, nesta sexta-feira (3/5), em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro.

"A possibilidade de adiamento do concurso tem um custo de R$ 50 milhões. Temos mais de 2,5 milhões de inscritos em todo o país. A princípio, a ideia de suspender o concurso só para o Rio Grande do Sul, do ponto de vista jurídico, é muito questionável. Portanto, a hipótese que existiria é a suspensão total do concurso. A não ser que haja alguma decisão judicial nesse sentido", disse.

A entrevista ocorreu antes da notícia do adiamento do exame, feita na tarde desta sexta-feira (3/5).

Até o momento, a Defesa Civil do estado já registrou mais de 30 mortes e 70 desaparecidos, que estão sendo procurados por equipes de resgate.

O CPNU estava marcado para este domingo (5/5), em 228 municípios do país.