CNU: União Nacional dos Estudantes pede adiamento de concurso

A União Nacional dos Estudantes (UNE) publicou nota nas redes sociais - (crédito: Lauro Alves/ Secom)

Em meio à situação de calamidade pública por causa do mau tempo no Rio Grande do Sul, entidades estudantis se uniram a lideranças políticas para solicitar o adiamento das provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), previsto para ocorrer neste domingo (5/5), em todo o Brasil. Até o momento, o governo federal mantém a data prevista para a realização do certame.

A União Nacional dos Estudantes (UNE) publicou nota nas redes sociais que classifica como "extremamente irresponsável" a manutenção da prova para domingo. "Mesmo sabendo que muitos dos lugares onde seria aplicada estão inacessíveis, como é o caso da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que se encontra completamente alagada", justifica.

Chuvas no RS

O mau tempo vem prejudicando a vida dos gaúchos desde sexta-feira passada (26/4). Segundo o boletim desta sexta-feira (3/5) da Defesa Civil do estado, 31 pessoas morreram e 71 estão desaparecidas devido ao temporal no RS. segundo o governador Eduardo Leite (PSDB), a expectativa é que as chuvas devem deixar mais consequências à população, como rompimentos de barragens por exemplo.

Diante disso, políticos gaúchos como o governador Eduardo Leite (PSDB) e deputada federal Fernanda Melchionna (Psol/RS) endossaram o adiamento das provas do Concurso Nacional Unificado. "O Enem dos concursos é o sonho de milhares de trabalhadoras e trabalhadores que almejam ser servidores públicos. Porém, no RS, vivemos uma situação de calamidade que inviabiliza para muitos dos inscritos de até mesmo acessar as cidades para realizar a prova", afirmou.

Ela contou ter acionado o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) para que seja "urgentemente" adiada a aplicação da prova. Outra deputada a solicitar o adiamento do CNU foi Franciane Bayer (Republicanos-RS). "Solicitei ao governo federal o adiamento do Exame Nacional Unificado para que os gaúchos inscritos não sejam prejudicados devido as chuvas torrenciais que atingem nosso estado", afirmou.

Adiamento apenas no RS

Embora tenha mantido a realização do CNU para todo o Brasil no domingo (5/5), o governo federal afirmou nesta sexta que, no decorrer da tarde, irá consolidar uma decisão sobre o CNU. Essa ideia foi anunciada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, em entrevista ao programa "Bom Dia Ministro", da TV Brasil.

"Vamos tomar uma decisão consolidada no decorrer das próximas horas para garantir a tranquilidade e a segurança jurídica necessária para todas as pessoas que vão participar desse certame", disse Pimenta, na entrevista.

Há a preocupação, no entanto, de que uma possível prorrogação poderia fomentar processos judiciais solicitando a anulação do exame. A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, discutem uma solução.

A AGU montou nesta semana um esquema de plantão com 121 advogados da União com o objetivo de garantir a realização do certame unificado no domingo. O Correio consultou a assessoria de comunicação da AGU sobre se já houve processos recebidos por essa força-tarefa questionando a realização do CNU. Até o fechamento desta reportagem, a AGU não respondeu.