TRT21 divulga resultado da heteroidentificação de concurso

FA Francisco Artur

A atuação do Tribunal Regional do Trabalho 21ª Região é no Rio Grande do Norte - (crédito: Reprodução/TRT 21ª Região)

Aprovados no concurso para o Tribunal Regional do Trabalho 21ª Região (TRT21) por meio da lei de cotas e que tiveram êxito no processo de hetereidentificação tiveram seus respectivos nomes divulgados no Diário Oficial da União desta segunda-feira (6/5).

No concurso, a análise de heteroidentificação é feita por uma comissão e ocorre com o intuito de comprovar que determinado candidato tem, de fato, o direito a concorrer por meio de cotas para negros e pardos. Esse procedimento, no certame do TRT21, foi realizado entre os dias 19 e 22 de abril.

A atuação do Tribunal Regional do Trabalho 21ª Região é no Rio Grande do Norte. Na lista divulgada no Diário Oficial, constam apenas os candidatos aprovados no processo de heteroidentificação. Realizado no ano passado, o concurso do TRT 21ª Região ofertou uma vaga para início imediato e a formação de cadastro de reserva para cargos do quadro administrativo do órgão. Os salários iniciais variam de R$ 8.046,85 a R$ 15.128,00.