CNU adiado: confira cinco concursos públicos para colocar no radar

FA Francisco Artur

Manter o foco e continuar os estudos são as recomendações dos professores de cursinho - (crédito: Freepik)

Com o adiamento e a indefinição de quando será o Concurso Nacional Unificado (CNU) por causa da situação de calamidade no Rio Grande do Sul, concurseiros analisam outras possibilidades de iniciar uma carreira no serviço público. Como as ações de manter o foco e continuar os estudos são as principais dicas de professores de cursinhos, o Correio elaborou uma lista de certames com inscrições abertas. Confira:

Novacap

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) está com inscrições abertas para um concurso que selecionará 480 candidatos, sendo 120 de preenchimento imediato de vagas e 360 para formação de cadastro reserva. Entre as imediatas, 89 são vagas de nível superior e 31 são de nível médio e técnico.

É possível se inscrever no certame da Novacap até 20 de maio, por meio do site do Instituto Quadrix, banca organizadora. As taxas de inscrição são de R$ 60 para nível médio e R$ 80 para nível superior. Os salários variam de R$ 4.942,94 a R$ 10.800.

TRF-3ª Região

O concurso para o Tribunal Regional Federal da 3ª Região está com inscrições abertas até 28 de maio. Essa é uma oportunidade a quem deseja iniciar uma carreira no pode Judiciário brasileiro. O certame oferece 269 vagas para analista judiciário e técnico judiciário.

As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Carlos Chagas, banca organizadora da seleção. As taxas de inscrição custam entre R$ 80 (técnico) e R$ 130 (analista). A A aplicação das avaliações do concurso para trabalhar no TRF 3 está prevista para 28 de julho. O TRF 3 abrange os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo.

TRF-2ª Região

Há inscrições abertas para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral da 2ª Região (TRF2) até 10 de maio. Os candidatos podem fazê-la por meio do site do Instituto AOCP. As vagas são para técnico judiciário e analista judiciário.

As taxas são, respectivamente, de R$ 70 e R$ 80. A remuneração inicial varia de R$ 8.529,65 a R$ 13,9 mil, mais benefícios. A atuação do Tribunal Regional Eleitoral da 2ª Região abrange o Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

TCEPA

O Tribunal de Contas do Pará (TCPA) tem inscrições abertas para concurso público para níveis superior e médio. O certame oferece 50 vagas e o candidato terá 14 de junho para se inscrever, O processo deve ser feito pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora.

A taxa de inscrição para participar do concurso do Tribunal de Contas do Pará varia entre R$ 95 e R$ 150, a depender do cargo selecionado. Os salários variam de R$ 4.603,43 a R$ 9.135,36 ao mês.

UFSM

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, está com inscrições abertas até 8 de maio para o concurso de níveis técnico e superior. Serão preenchidas 12 vagas e o salário inicial é de R$ 4,5 mil. As inscrições podem ser feitas pelo site da instituição. A taxa varia entre R$ 80 para nível médio e R$ 137 para candidatos com nível superior.