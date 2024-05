FA Francisco Artur

Os candidatos também devem aproveitar o adiamento do concurso para resolver questões de simulados - (crédito: Christin Hume/Unsplash)

Com o adiamento do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), anunciado nesta sexta (3/5) pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI), professores de cursinhos preparatórios para certames orientam que os candidatos mantenham o foco nos estudos. Rondinelle Dias, professor de Realidade Brasileira do Direção Concursos, recomenda direcionar a atenção dos concurseiros em conteúdos que ainda não estão "afiados".

"A recomendação é manter o ritmo pensando que agora terão dias a mais para estudar. Então, esse é o momento para intensificar os estudos, revisar mais (os conteúdos) que já foram estudados para mantê-los frescos na memória e fazer questões de assuntos ainda não vistos pelo candidato", orientou Dias.

O adiamento do Concurso Nacional Unificado ocorreu devido às fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul. Em situação de calamidade pública, o estado passa por um temporal que já matou mais de 70 pessoas. Diante disso, a ministra Esther Dweck, do MGI afirmou, na coletiva de anúncio da prorrogação do CNU, que "seria impossível realizar a prova no Rio Grande do Sul".

No mesmo pronunciamento, a titular da pasta disse ainda não haver perspectivas para a marcação de uma nova dada para o certame. Isso, na avaliação do professor do Direção Concursos, pode desanimar candidatos que estavam com a expectativa de realizar a prova no domingo (5/5).

"Muitos concorrentes vão desanimar e, diante disso, o candidato deve aproveitar o momento para se manter firme nos estudos para chegar com uma boa vantagem no momento das provas (ainda sem data para realização)", disse Rondinelle.

Prática

Deodato Netto, professor de informática para concursos, aponta que os candidatos devem aproveitar essa brecha de um novo anúncio do CNU para resolver questões de simulados. "A preparação tem que continuar principalmente com foco nos simulados para não perder o foco", declarou. Como ainda não há a data para a realização do concurso unificado, Deodato orientou que o concurseiro não deve ficar ansioso. "A ideia é focar no que é interessante, que são os estudos dos conteúdos", concluiu.